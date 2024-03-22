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Игрок сборной России Харин рассказал, как изменился Арсен Захарян

Игрок сборной России Харин рассказал, как изменился Арсен Захарян
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Футболист сборной России и грозненского «Ахмата» Евгений Харин рассказал, как изменился Арсен Захарян после переезда в чемпионат Испании. Напомним, Захарян перешёл из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». По мнению Харина, Захарян стал больше брать игру на себя — это его главное изменение после переезда в Испанию.

«За Захаряном раньше не особо следил в футбольном плане, пару раз только играли друг против друга. Но, конечно, он изменился. На тренировках стал больше брать игру на себя, обыгрывать, бить по воротам. Наверное, те, кто играл с ним в «Динамо», смогут больше рассказать об изменениях Арсена», — сказал Евгений Харин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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