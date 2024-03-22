Александр Гришин: Головин на две головы сильнее всех в сборной России

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин назвал лучшего игрока сборной России по итогам товарищеского матча с Сербией (4:0).

«Карпин правильно сказал, что игра сломалась после того, как произошло удаление. Конечно, товарищеская игра приравнивается к игре УЕФА и ФИФА и судья поступил по правилам, удалив игрока. Но я считаю, что товарищеские игры всё-таки товарищеские и мы бы узнали оптимальный уровень сборной, если матч шёл 11 на 11. Игроки сборной России молодцы, хорошо играли, но надо учитывать, что 70 минут играли в большинстве.

Однозначно сейчас выделялся Головин. Его уровень виден по ощущениям и по тому, что рядом играли Миранчук и Захарян, которые также выступают за границей. Но Головин на две головы сильнее всех. Головин всем всё доказал, выступая за «Монако», где уже какой год играет в основном составе. Поэтому неудивительно, что он был капитаном сборной и вёл игру. По большому счёту на Головина можно было не смотреть в этой сборной, и так всё ясно, что он лидер», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.