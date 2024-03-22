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Юрий Горшков: играть за сборную России — мечта детства

Юрий Горшков: играть за сборную России — мечта детства
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился эмоциями от выступлений за сборную России. Напомним, в товарищеском матче с Сербией (4:0) футболист появился на поле сразу после перерыва и доиграл встречу до конца. Отметим, что для Горшкова этот матч стал вторым в составе национальной команды.

«Самые положительные эмоции от матча с Сербией. Играть за сборную — это мечта детства. Каждый матч особенный. Рад находиться в сборной. Очень рад, что у меня была возможность выйти на поле», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 25 марта сборная России проведёт товарищеский матч с Парагваем. Встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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