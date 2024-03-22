Горшков: если бы не удаление, игра сборной России с Сербией была бы совсем другой

Защитник сборной России Юрий Горшков высказался о влиянии удаления Милана Гаича на игру сборной Сербии. Напомним, сербский защитник был удалён на 21-й минуте, а российская национальная команда добилась разгромной победы со счётом 4:0.

«Если бы не удаление, то игра была бы совсем другой. 11 на 10 легче играть. Виден класс сербской команды. Даже вдесятером они создавали хорошие голевые моменты. Не согласен с мнением, что сербы ходили пешком. Карпин просил нас играть активно и агрессивно», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 25 марта сборная России проведёт товарищеский матч с Парагваем. Встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.