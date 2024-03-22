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Братья Миранчуки прокомментировали победу России в матче с Сербией

Братья Миранчуки прокомментировали победу России в матче с Сербией
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Полузащитники сборной России Алексей и Антон Миранчуки прокомментировали победу национальной команды в товарищеском матче с Сербией. Игра проходила 21 марта в Москве и завершилась уверенной победой россиян со счётом 4:0, а оба брата забили по голу. Послематчевые комментарии Миранчуков опубликованы на официальном сайте РФС.

Антон Миранчук. Отличный соперник! Спасибо, что приехали и согласились на этот матч. Было приятно играть и проверить свои силы. Отличная игра получилась.

Алексей Миранчук. Да, даже учитывая то, что команда осталась вдесятером… Когда они оборонялись вдесятером в своей штрафной – это было не просто вскрыть. Мы показали хорошее движение, хороший комбинационный футбол, ну и забили четыре гола – приятно!

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