Суд Москвы арестовал на 13 суток фаната, выбежавшего на поле во время игры Россия — Сербия

Болельщик, выбежавший на поле во время второго тайма товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0), арестован на 13 суток по решению суда Москвы, сообщает ТАСС.

«Постановлением Савёловского районного суда Москвы Десятский Максим Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Суд назначил Десятскому наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — приводит слова представителя суда ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что болельщик был в футболке с фотографией известного блогера Меллстроя, таким образом, выполняя его задание.