Суд Москвы арестовал на 13 суток фаната, выбежавшего на поле во время игры Россия — Сербия
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Болельщик, выбежавший на поле во время второго тайма товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0), арестован на 13 суток по решению суда Москвы, сообщает ТАСС.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22' 2:0 Осипенко – 32' 3:0 Миранчук – 55' 4:0 Сергеев – 90+1'
Удаления: нет / Гаич – 21'
«Постановлением Савёловского районного суда Москвы Десятский Максим Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Суд назначил Десятскому наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — приводит слова представителя суда ТАСС.
Ранее в СМИ сообщалось, что болельщик был в футболке с фотографией известного блогера Меллстроя, таким образом, выполняя его задание.
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