Карпин: болельщик на поле от 10 человек убежал. В хорошей форме — надо в сборную брать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче с Сербией (4:0). Напомним, с 21-й минуты россияне играли в большинстве после удаления Милана Гаича.

«Персонально никого выделять не буду. Анализировать смысл есть только первые 20 минут до удаления. Неправильно давать оценку по такой игре. Да, многое понравилось. Можно было лучше.

Но больше всего понравился настрой, желание. После перерыва футболиста услышали и вышли, будто счёт 0:0, будто равные составы.

Настрой идет от атмосферы и классного соперника. Болельщик даже выбежал. От 10 человек убежал вон! Он в хорошей физической форме — надо в сборную брать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.