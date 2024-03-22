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Зиньковский: точно не сыграю за «Чертаново Медиа», у меня впереди долгая и хорошая карьера

Зиньковский: точно не сыграю за «Чертаново Медиа», у меня впереди долгая и хорошая карьера
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Воспитанник «Чертаново» Антон Зиньковский, выступающий за московский «Спартак» и сборную России по футболу, ответил на вопрос, сыграет ли он за медийную команду «Чертаново Медиа».

— Реально, что вы с Глушенковым можете сыграть за «Чертаново Медиа»?

— Нет, я — точно нет. Не знаю, как остальные. Прийти, поболеть и посмотреть можно, а сыграть — нет. И то если календарь позволит. Я бы не хотел. Надеюсь, что у меня впереди долгая и хорошая карьера, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Антон Зиньковский принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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