Зиньковский: точно не сыграю за «Чертаново Медиа», у меня впереди долгая и хорошая карьера

Воспитанник «Чертаново» Антон Зиньковский, выступающий за московский «Спартак» и сборную России по футболу, ответил на вопрос, сыграет ли он за медийную команду «Чертаново Медиа».

— Реально, что вы с Глушенковым можете сыграть за «Чертаново Медиа»?

— Нет, я — точно нет. Не знаю, как остальные. Прийти, поболеть и посмотреть можно, а сыграть — нет. И то если календарь позволит. Я бы не хотел. Надеюсь, что у меня впереди долгая и хорошая карьера, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Антон Зиньковский принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.