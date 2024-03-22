«Рубин» сыграл вничью с «Актобе» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и казахстанский «Актобе». Команды играли в Турции. Встреча прошла в формате из двух таймов по 35 минут. Итоговый результат — 1:1.

В начале второго тайма счёт открыла казахстанская команда. «Рубину» удалось отыграться на 52-й минуте.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Рашида Рахимова набрала 29 очков за 20 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака за 20 игр заработали 40 очков. В 21-м туре чемпионата России «Рубин» дома сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 31 марта. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.