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Источник: «Спартак» перестал платить зарплату Квинси Промесу

Источник: «Спартак» перестал платить зарплату Квинси Промесу
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Московский «Спартак» перестал платить зарплату нападающему Квинси Промесу. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По информации источника, клуб прекратил переводить выплаты футболисту с начала марта по причине невыполнения условий контракта — отсутствия нападающего на тренировках и играх. Отмечается, что в «Спартаке» решили пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание в ОАЭ. До конца контракта игрока осталось около трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что 32-летний Квинси Промес был задержан в аэропорту Дубая (ОАЭ), так как покинул место ДТП. До этого в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее игрока приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

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