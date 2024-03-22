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Армения — Косово 0:1, результат товарищеского матча 22 марта

Армения уступила сборной Косова в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными Армении и Косова. Встреча прошла на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
22 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 1
Косово
0:1 Рашица – 25'    

Единственный мяч был забит на 25-й минуте, когда нападающий Милот Рашица поразил ворота сборной Армении. Отметим, что хозяева не получили ни одной жёлтой карточки, в отличие от косоваров. Предупреждения заработали Фидан Алити, Флориан Лошай, Ариянет Мурич и Донат Рудани.

В своём последнем матче национальная команда Армении уступила Хорватии (0:1) в заключительном туре отборочного этапа Евро-2024. В том же туре сборная Косова потерпела поражение от Беларуси (0:1).

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