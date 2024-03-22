Сборная Фарерских островов разгромила Лихтенштейн в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Лихтенштейна и Фарерских островов. Национальная команда Фарерских островов одержала победу с крупным счётом 4:0.

На третьей минуте счёт открыл нападающий сборной Фарерских островов Патур Петерсен. В концовке первого тайма, на 45+1-й минуте, Патур Петерсен оформил дубль. Его ассистентом выступил Йоан Эдмундссон. На 49-й минуте Адриан Юстинуссен забил третий мяч сборной Фарерских островов с передачи Патура Петерсена. На 90+2-й минуте окончательный счёт установил защитник сборной Фарерских островов Арнбьорн Свенссон — 4:0. Ему ассистировал Андриас Эдмундссон.

Отметим, что национальная команда Лихтенштейна не одерживала побед уже с октября 2020 года.