Сборная Фарерских островов разгромила Лихтенштейн в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Лихтенштейна и Фарерских островов. Национальная команда Фарерских островов одержала победу с крупным счётом 4:0.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
22 марта 2024, пятница. 20:00 МСК
Фарерские острова
Окончен
4 : 0
Лихтенштейн
1:0 Петерсен – 3' 2:0 Петерсен – 45+1' 3:0 Юстинуссен – 49' 4:0 Свенссон – 90+2'
На третьей минуте счёт открыл нападающий сборной Фарерских островов Патур Петерсен. В концовке первого тайма, на 45+1-й минуте, Патур Петерсен оформил дубль. Его ассистентом выступил Йоан Эдмундссон. На 49-й минуте Адриан Юстинуссен забил третий мяч сборной Фарерских островов с передачи Патура Петерсена. На 90+2-й минуте окончательный счёт установил защитник сборной Фарерских островов Арнбьорн Свенссон — 4:0. Ему ассистировал Андриас Эдмундссон.
Отметим, что национальная команда Лихтенштейна не одерживала побед уже с октября 2020 года.
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