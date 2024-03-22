Источник: Виктор Гусев с женой спаслись из здания «Крокус Сити Холла»

Спортивный комментатор Виктор Гусев с женой были в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» в момент трагических событий. Об этом сообщил журналист Игорь Рабинер в телеграм-канале.

По информации источника, Виктор Гусев с женой пришли на концерт группы «Пикник». Отмечается, что им удалось спастись, сейчас им ничего не угрожает.

Сегодняшним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. На момент написания новости в подмосковном комплексе продолжается пожар. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».