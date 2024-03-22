Тибо Куртуа приступил к процессу реабилитации после разрыва мениска — Mundo Deportivo

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа начал процесс восстановления после разрыва мениска. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, реабилитация бельгийского голкипера займёт два месяца.



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20 марта Куртуа была проведена операция на мениске, который он порвал во время тренировки «сливочных», проводившейся 19 марта. При этом 31-летний футболист получил эту травму, находясь на последнем этапе восстановления после разрыва крестообразной связки, из-за которой он не выходил на поле с минувшего августа.

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.