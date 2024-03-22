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Тибо Куртуа приступил к процессу реабилитации после разрыва мениска — Mundo Deportivo

Тибо Куртуа приступил к процессу реабилитации после разрыва мениска — Mundo Deportivo
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа начал процесс восстановления после разрыва мениска. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, реабилитация бельгийского голкипера займёт два месяца.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

20 марта Куртуа была проведена операция на мениске, который он порвал во время тренировки «сливочных», проводившейся 19 марта. При этом 31-летний футболист получил эту травму, находясь на последнем этапе восстановления после разрыва крестообразной связки, из-за которой он не выходил на поле с минувшего августа.

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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