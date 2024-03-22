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УЕФА выплатит компенсацию фанатам «Ливерпуля», пострадавшим во время финала ЛЧ 2022 года

УЕФА выплатит компенсацию фанатам «Ливерпуля», пострадавшим во время финала ЛЧ 2022 года
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит денежную компенсацию болельщикам «Ливерпуля», которые пострадали перед и во время финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (0:1) из-за его плохой организации. Этот матч проходил на стадионе «Стад де Франс» во Франции.

Лига чемпионов . Финал
28 мая 2022, суббота. 22:36 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 59'    

«УЕФА уже предпринял ряд мер после финала 2022 года, включая выполнение рекомендаций независимой проверки и создание специальной схемы возмещения. В эту пятницу он пошёл ещё дальше, гарантировав болельщикам «Ливерпуля», что они получат определённую сумму в качестве компенсации в связи с трудностями и проблемами, с которыми они столкнулись

Стороны уже согласовали условия этого заявления, но они останутся конфиденциальными. УЕФА рад, что достиг общей позиции, которая, как ожидается, ознаменует завершение проблем для болельщиков. УЕФА не будет давать дальнейших комментариев по этому поводу», — цитирует заявление УЕФА Sport.es.

Напомним, финал Лиги чемпионов 2022 года начался на полчаса позже запланированного из-за невозможности корректной проверки билетов на стадион. Более 30 тысяч фанатов пришли на стадион без билетов или с фальшивыми билетами. Эти болельщики начали нарушать общественный порядок. Кроме того, поклонники обеих команд подвергались нападениям и грабежам до и после финала.

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