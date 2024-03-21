Генсек РФС Митрофанов: ситуация Промеса не имеет отношения к российскому футболу

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ситуации с задержанием форварда московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

— Какое отношение к Квинси Промесу?

— Моё? Вообще никак к нему не отношусь.

— То, что случилось в Дубае, называют позором российского футбола и имиджевым ударом.

— Подождите. Давайте так. Имиджевый удар и позор – это немного разные вещи, которые друг с другом не связаны. То, что случилось с Промесом, точно не является позором российского футбола, потому что к российскому футболу это не имеет никакого отношения.

— Игрок «Спартака».

— Мы должны всё клеймить из-за его поведения? Мне кажется, что это уже неправильно. То, что это имиджевый удар – да, это так. Лига и мы высказывали свою позицию и давали этому оценку. При этом я считаю, что правильно дожидаться официально поступивших в силу решений. Это точно негативная история. Относимся к ней позитивно и рады? Нет, не рады. В любом случае это негативная история, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес покинул место ДТП, произошедшего в Дубае. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса в ближайшее время экстрадируют.