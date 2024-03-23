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Игрок «Атлетика» Уильямс: называйте меня плохим парнем, но не трогайте мой цвет кожи

Игрок «Атлетика» Уильямс: называйте меня плохим парнем, но не трогайте мой цвет кожи
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Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс высказался о проблеме расизма в современном футболе.

«Называйте меня плохим парнем, скажите, что вам не нравится, как я играю. Но не трогайте мой цвет кожи и ещё тысячу других вещей. Необходимо проявлять нулевую терпимость [к подобному поведению]», — приводит слова Уильямса AS в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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