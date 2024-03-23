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Казанский: у Уткина не было маски или образа — он был естественным

Казанский: у Уткина не было маски или образа — он был естественным
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Известный спортивный комментатор и журналист Денис Казанский высказался о смерти своего именитого коллеги Василия Уткина.

«Вы знаете, каких масштабов личность Василия Уткина. Всё, что он делал, было таким же масштабным. Не могу сказать, что он был очень добрым человеком, по отношению к незнакомцам — точно. Не всех пускал в свой мир. Был таким колючим, очень требовательным как ментор и человек, сделавший до сих пор лучшую программу о футболе в нашей стране. Многим от него доставалось, и это было справедливо. Уткин был невероятно щедрым человеком.

Перечитываешь последнюю переписку и понимаешь, как много там заложено. У Васи не было маски или образа. Он не был комментатором Василием Уткиным, он был просто Василием Уткиным. В его случае комментаторство — не ремесло, а что-то большее. Он был естественным. Это то, что отличает его абсолютно от всех людей в этой профессии», — передаёт слова Казанского корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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