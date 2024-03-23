Игрок сборной России Морозов: согласился бы перейти в клуб из нижней десятки Италии

Дебютант сборной России по футболу и защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов ответил на вопрос, согласился бы он перейти в клуб из нижней десятки итальянской Серии А или испанской Примеры.

«Согласился бы перейти в клуб из нижней десятки Испании или Италии? Думаю, да. Я бы хотел себя попробовать. Мне Италия больше всего нравится. Лукавить не буду. Деньги играют важную роль. Всем нам кормить свою семью. Но сейчас если брать мои условия, мой возраст, я бы спокойно согласился», — сказал Морозов в эфире программы «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».

Евгений Морозов дебютировал за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Сербии. Защитник появился на поле на 88-й минуте игры. Россияне одержали разгромную победу со счётом 4:0.