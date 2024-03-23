Алаев и Радимов пришли проститься с комментатором Уткиным. Фото с церемонии

Сегодня, 23 марта, в Москве прошла церемония прощания с известным журналистом и комментатором Василием Уткиным.

Попрощаться с комментатором пришли несколько сотен человек. В их числе президент Российский Премьер-Лиги Александр Алаев, бывшие футболисты Евгений Ловчев, Дмитрий Хохлов, Владислав Радимов и многие другие.

Кадры с церемонии прощания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Уткин получил известность благодаря работе на НТВ, где вёл программу «Футбольный клуб», и на НТВ+, где комментировал футбольные матчи. Журналист стал владельцем медиафутбольного клуба «Эгриси» в 2017 году.