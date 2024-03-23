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Все матчи ближайшего тура соревнований под эгидой РФС перенесены

Все матчи ближайшего тура соревнований под эгидой РФС перенесены
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Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о переносе на резервные даты матчей ближайшего тура в соревнованиях, которые проводятся под эгидой РФС.

«Перенести проведение матчей всех спортивных соревнований по футболу (всех его спортивных дисциплин и разновидностей) под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, которые должны были быть проведены 23 и 24 марта 2024 года.

Это игры женской Суперлиги, Первой лиги, Второй лиги, Суперлиги по футзалу, чемпионата России по футзалу среди женщин, высшей лиги по футзалу среди мужчин, всех соревнований РФФ и МРО.

Точные даты и время проведения матчей будут объявлены дополнительно», — сказано в заявлении на официальном сайте РФС.

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Источник: РФС рассматривал вариант с переносом матча Россия — Парагвай в Сочи
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