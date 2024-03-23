Прокуратура запрашивает 23 месяца ареста для фаната «Брюгге», домогавшегося до девушки

Прокуратура подала требование о заключении в тюрьму 48-летнего болельщика бельгийского «Брюгге», который домогался до девушки в преддверии матча квалификации Лиги конференций с «Осасуной» (1:2), состоявшегося в минувшем августе. Об этом сообщает Diario de Navarra.

По информации источника, до начала этого матча подсудимый зашёл в женский туалет одного из местных заведений. Зашедшая в этот момент в уборную девушка, сделала замечание мужчине. Затем подсудимый подкараулил девушку на улице и начал осуществлять в отношении её действия сексуального характера.

Через полтора часа после данного инцидента полиция задержала преступника. Однако вскоре он был выпущен под залог в € 15 тыс. Помимо наказания в виде лишения свободы сроком в 23 месяца, прокурор требует, что 48-летний мужчина выплатит девушке компенсацию в размере € 2 000.