Cборная России U21 разгромила «Насьональ» U21 — 7:2, у Быковского и Родионова по дублю

На стадионе «Лос-Сеспедес» в Монтевидео (Уругвай) завершился товарищеский матч между местной командой «Насьональ» U21 и молодёжной сборной России. Игра завершилась со счётом 7:2 в пользу российской команды.

На 18-й минуте игры Кирилл Глебов с передачи Никиты Салтыкова открыл счёт. Далее Артём Быковский забил два мяча подряд, отличившись на 28-й и 30-й минутах. Во втором тайме вышедший на замену Илья Родионов оформил дубль (63-я и 85-я минуты). Ещё по одному голу на счёту Александра Чупаёва (80-я минута) и Игоря Дмитриева (90-я минута, с пенальти). В составе уругвайской команды дважды отличился Дилан Кардосо, забивший на 47-й и 71-й минутах). Он же на 56-й минуте не реализовал пенальти в ворота россиян.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».