Игорь Шалимов — о матче сборной России с Сербией: игра была равная до третьего мяча

Бывший главный тренер нескольких российских команд Игорь Шалимов прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0), который состоялся 21 марта 2024 года.

«Сербы не сдались даже после второго пропущенного, верили, что могут выправить — и в конце тайма получили два голевых момента. Первый потащил Сафонов, сыграл просто блестяще, заранее предугадав направление удара.

Карпин явно был недоволен тем, как комбинировали в атаке, и не был доволен действиями Волкова на фланге обороны — поэтому внес коррективы: вместо Облякова вышел Алексей Миранчук, Волкова заменил Горшков, а Хлусевич перешел на правый фланг. И сербы до третьего гола играли серьезно. Игра была равная до третьего мяча. Третий гол наши разыграли супер, но нельзя не сказать об ошибке крайнего защитника сербов, который пошел встречать Головина, и у Горшкова не было оппонента.

И после третьего гола соперник развалился, стал недобегать в эпизодах, а наши поймали кураж, пошел в хорошем смысле слова дворовый футбол, когда не держали позицию — наши начали просто валтузить соперника. Но при этом даже при счете 0:3 Матвей потащил очень тяжелый мяч, доказав свой класс. По такой игре его надо в «Реал» отправлять, у ворот которого бывает два-три момента за матч, но голкипер выручает, подтверждая свой класс.

По концовке отмечу Сергеева и Захаряна — первый забил гол (и Иван, и Тюкавин открывались просто супер), а второй наносил опасные удары издали. Но при этом Арсену надо добирать мощи, быть увереннее и наглее. Арсену надо окрепнуть, чтобы он чувствовал силы идти в обводку», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».