Шалимов: проблема с центральными защитниками — беда сборной России и нашего футбола

Бывший главный тренер нескольких российских команд Игорь Шалимов высказался о проблемах с центральными защитниками в сборной России по футболу.

«У нас огромные проблемы с центральными защитниками. На позиции одного из центральных защитников играл Сильянов, который в «Локо» выходит на фланге обороны и после первого матча весной в состав на вторую игру в РПЛ не попал.

Из профильных центральных защитников на скамейке был только Морозов. Осипенко является фигурой незаменимой. То, что у нас такой очень ограниченный выбор защитников на эту позицию, просто беда сборной и нашего футбола», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В четверг, 21 марта, российская национальная команда одержала разгромную победу над Сербией со счётом 4:0. В стартовом составе в центре обороны вышли Александр Сильянов и Максим Осипенко. В конце матча Евгений Морозов вышел вместо Осипенко.