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Шалимов: проблема с центральными защитниками — беда сборной России и нашего футбола

Шалимов: проблема с центральными защитниками — беда сборной России и нашего футбола
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Бывший главный тренер нескольких российских команд Игорь Шалимов высказался о проблемах с центральными защитниками в сборной России по футболу.

«У нас огромные проблемы с центральными защитниками. На позиции одного из центральных защитников играл Сильянов, который в «Локо» выходит на фланге обороны и после первого матча весной в состав на вторую игру в РПЛ не попал.

Из профильных центральных защитников на скамейке был только Морозов. Осипенко является фигурой незаменимой. То, что у нас такой очень ограниченный выбор защитников на эту позицию, просто беда сборной и нашего футбола», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В четверг, 21 марта, российская национальная команда одержала разгромную победу над Сербией со счётом 4:0. В стартовом составе в центре обороны вышли Александр Сильянов и Максим Осипенко. В конце матча Евгений Морозов вышел вместо Осипенко.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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