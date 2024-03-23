«Мы должны понимать, что у нас тоже есть матери, жёны». Данило — о делах Алвеса и Робиньо

Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Данило высказался по поводу изнасилований, совершённых бывшими футболистами национальной команды Дани Алвесом и Робиньо.

«Мы должны понимать, что у нас тоже есть матери, сестры, дочери, жены, подруги, и что эти женщины переживают испытания и мысли, которых нет у нас, мужчин», — приводит слова Данило Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, что ранее бывший нападающий мадридского «Реала», «Милана», «Манчестер Сити» Робиньо был доставлен в тюрьму Тремембе, где он начал отбывать наказание в виде девяти лет лишения свободы за групповое изнасилование.

Алвес приговорён к тюремному заключению сроком на 4,5 года за совершённое изнасилование. Суд Барселоны освободил бывшего футболиста сборной Бразилии под залог в € 1 млн до момента рассмотрения апелляции на приговор.