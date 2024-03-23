«Спартак» сегодня вернётся в Москву из Баку после отмены матча с «Нефтчи»

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что сегодня команда вернётся в Москву из Баку после отмены товарищеского матча с «Нефтчи». Напомним, встреча, которая должна была состояться сегодня, 23 марта, в Баку (Азербайджан) и начаться в 17:00 мск, была отменена из-за трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Сегодня вернёмся из Баку в Москву. В ближайшее время планируем принять участие в сборе крови, навестить пострадавших и оказать необходимую материальную помощь», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Последний раз команды встречались друг с другом в июле 2023 года в товарищеской игре. Тогда красно-белые обыграли коллектив из Баку со счётом 2:0. В том матче голами отметились нападающий Павел Мелёшин и нидерландский вингер Квинси Промес.