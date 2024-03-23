Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» сегодня вернётся в Москву из Баку после отмены матча с «Нефтчи»

«Спартак» сегодня вернётся в Москву из Баку после отмены матча с «Нефтчи»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что сегодня команда вернётся в Москву из Баку после отмены товарищеского матча с «Нефтчи». Напомним, встреча, которая должна была состояться сегодня, 23 марта, в Баку (Азербайджан) и начаться в 17:00 мск, была отменена из-за трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Сегодня вернёмся из Баку в Москву. В ближайшее время планируем принять участие в сборе крови, навестить пострадавших и оказать необходимую материальную помощь», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Последний раз команды встречались друг с другом в июле 2023 года в товарищеской игре. Тогда красно-белые обыграли коллектив из Баку со счётом 2:0. В том матче голами отметились нападающий Павел Мелёшин и нидерландский вингер Квинси Промес.

Материалы по теме
«Спартак» объявил об отмене товарищеского матча с «Нефтчи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android