Обладатель Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара не смогла обыграть Бенин
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Действующий обладатель Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара завершила вничью товарищеский матч со сборной Бенина (98-е место в рейтинге ФИФА). Игра проходила на «Стад де ла Ликорн» в Амьене (Франция) и закончилась со счётом 2:2.
В составе сборной Кот-д'Ивуара голами отметились Макс Градель (29-я минута) и Умар Диаките (69-я) с передачи Джереми Бога. Полузащитник бенинцев Жуниор Олайтан оформил дубль. Он отличился на 8-й и 51-й минутах.
Напомним, что в феврале 2024 года сборная Кот Кот д'Ивуара стала победителем Кубка африканских наций. В финале ивуарийцы обыграли команду Нигерии со счётом 2:1. По ходу турнира французский специалист Жан-Луи Гассе покинул пост главного тренера сборной Кот-д'Ивуара.
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