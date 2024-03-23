Обладатель Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара не смогла обыграть Бенин

Действующий обладатель Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара завершила вничью товарищеский матч со сборной Бенина (98-е место в рейтинге ФИФА). Игра проходила на «Стад де ла Ликорн» в Амьене (Франция) и закончилась со счётом 2:2.

В составе сборной Кот-д'Ивуара голами отметились Макс Градель (29-я минута) и Умар Диаките (69-я) с передачи Джереми Бога. Полузащитник бенинцев Жуниор Олайтан оформил дубль. Он отличился на 8-й и 51-й минутах.

Напомним, что в феврале 2024 года сборная Кот Кот д'Ивуара стала победителем Кубка африканских наций. В финале ивуарийцы обыграли команду Нигерии со счётом 2:1. По ходу турнира французский специалист Жан-Луи Гассе покинул пост главного тренера сборной Кот-д'Ивуара.