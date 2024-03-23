Бывший спортивный директор «Ромы» Пинто — о Дибале: великий игрок и великий человек

Бывший спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто, покинувший свой пост 3 февраля, поделился мнением о нападающем римлян Пауло Дибале.

«Пауло-золотой ребенок. Великий игрок и великий человек, я не скрываю, что до знакомства с Пауло у меня было большое восхищение как игроком, но как человеком еще больше. Он впечатляющий парень, на мой взгляд, он очень счастлив в Риме, и я думаю, что город и болельщики сделали его счастливым», — приводит слова Пинто Sky Sports.

Дибала выступает за «Рому» с 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за римлян 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.