«Интер Майами» в отсутствие Месси потерпел крупное поражение в МЛС

Американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз» на своём поле разгромил «Интер Майами» в матче профессиональной футбольной лиги МЛС. Игра проходила на «Ред Булл Арене» в Харрисоне (США) и закончился со счётом 4:0.

Шотландский полузащитник «Ред Буллз» Льюис Морган сделал хет-трик. Ещё один гол забил Викельман Кармона. Бельгийский нападающий хозяев Данте Ванзейр поучаствовал во всех голах своей команды. Он отдал четыре результативные передачи.

Аргентинский форвард гостей Леонель Месси из-за травмы задней поверхности бедра пропустил второй матч подряд. Его одноклубники Серхио Бусетс, Луис Суарес и Жорди Альба вышли в стартовом составе.

«Интер Майами» с десятью очками в шести матчах занимает второе место в турнирной таблице МЛС.