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Нью-Йорк Ред Буллз — Интер Майами, 23 марта: результат матча МЛС

«Интер Майами» в отсутствие Месси потерпел крупное поражение в МЛС
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Американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз» на своём поле разгромил «Интер Майами» в матче профессиональной футбольной лиги МЛС. Игра проходила на «Ред Булл Арене» в Харрисоне (США) и закончился со счётом 4:0.

Шотландский полузащитник «Ред Буллз» Льюис Морган сделал хет-трик. Ещё один гол забил Викельман Кармона. Бельгийский нападающий хозяев Данте Ванзейр поучаствовал во всех голах своей команды. Он отдал четыре результативные передачи.

США - Major League Soccer . МЛС
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами
1:0 Морган – 3'     2:0 Морган – 51'     3:0 Кармона – 65'     4:0 Морган – 70'    

Аргентинский форвард гостей Леонель Месси из-за травмы задней поверхности бедра пропустил второй матч подряд. Его одноклубники Серхио Бусетс, Луис Суарес и Жорди Альба вышли в стартовом составе.

«Интер Майами» с десятью очками в шести матчах занимает второе место в турнирной таблице МЛС.

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