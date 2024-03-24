«Выигрывает та команда, которая забивает». Семак — о поражении в матче с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение питерской команды в товарищеском матче с «Црвеной Звездой». Матч проходил на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершился минимальной победой хозяев — 1:0.

«Хорошая игра получилась. К сожалению, не смогли забить и пропустили не самый обязательный мяч. И у нас хорошие моменты были. По составу — дали возможность сыграть больше тем, кто получает меньше игровой практики. Те, кто не приехали, восстанавливаются и работают в Санкт‑Петербурге.

Закономерен ли результат? Сложно сказать. Выигрывает та команда, которая забивает. Раз мы не смогли забить или забили, но не засчитали… В любом случае, счет на табло. И говорить о том, сколько было у кого моментов и насколько итог закономерен, неправильно. «Црвену Звезду» — с победой, а мы будем готовиться к официальным матчам. Реализация сегодня подвела, не смогли забить. Что касается пропущенного гола, неудачно сыграли, не скоординировался Артур Черный. Мяч отскочил в центр, им хорошо распорядился игрок соперника», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Последний раз команды встречались друг с другом 4 июля 2023 года в товарищеском матче. Тогда «Црвена Звезда» одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Мирко Иванича и Жан-Филиппа Крассо. Единственный мяч «Зенита» забил Ду Кейрос.