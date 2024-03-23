«Казалось, что тревога витает на стадионе». Радимов — об игре «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о товарищеском матче между питерским клубом и «Црвеной Звездой». Матч проходил на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершился минимальной победой хозяев — 1:0.

«В данной ситуации результат на другой план отходит и говорить о нем совершенно нет смысла. Сыграли вничью, выиграл бы «Зенит», всё это другая история. То, что сыграли, кто‑то может воспринимать хорошо, кто‑то — плохо, но там в Сербии тоже живые люди и хорошо, что они здорово приняли и скорбели с нашим народом. Не случайно мы говорим, что сербы и русские — братья навек. Футбол — не настолько важная часть нашего существования как жизнь. Это отходит сейчас на второй план.

Не могу сказать, каково это играть в таких условиях. Конечно, все видели и слышали о том, что произошло в Москве. Не думать об этом невозможно. Сербы молодцы, что поддержали. По игре казалось, что какое‑то чувство тревоги витает на стадионе», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».