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«Казалось, что тревога витает на стадионе». Радимов — об игре «Зенита» с «Црвеной Звездой»

«Казалось, что тревога витает на стадионе». Радимов — об игре «Зенита» с «Црвеной Звездой»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о товарищеском матче между питерским клубом и «Црвеной Звездой». Матч проходил на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершился минимальной победой хозяев — 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Кнежевич – 82'    

«В данной ситуации результат на другой план отходит и говорить о нем совершенно нет смысла. Сыграли вничью, выиграл бы «Зенит», всё это другая история. То, что сыграли, кто‑то может воспринимать хорошо, кто‑то — плохо, но там в Сербии тоже живые люди и хорошо, что они здорово приняли и скорбели с нашим народом. Не случайно мы говорим, что сербы и русские — братья навек. Футбол — не настолько важная часть нашего существования как жизнь. Это отходит сейчас на второй план.

Не могу сказать, каково это играть в таких условиях. Конечно, все видели и слышали о том, что произошло в Москве. Не думать об этом невозможно. Сербы молодцы, что поддержали. По игре казалось, что какое‑то чувство тревоги витает на стадионе», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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