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Семак объяснил причину обратной замены Марио Фернандеса в матче с «Црвеной Звездой»

Семак объяснил причину обратной замены Марио Фернандеса в матче с «Црвеной Звездой»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замену защитника санкт-петербургского клуба Марио Фернандеса товарищеского матча с «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва и был заменён спустя 32 минуты.

«Что касается Марио Фернандеса — пока непонятно, есть ли повреждение. Заменили, потому что от падения он перестал чувствовать определенные части тела. Мы подстраховались и заменили его. Пока не могу сказать по поводу травмы, есть или нет. У Клаудиньо небольшое повреждение, он остался в Санкт‑Петербурге и восстанавливается», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч проходил на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершился минимальной победой хозяев — 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Кнежевич – 82'    
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