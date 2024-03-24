Семак объяснил причину обратной замены Марио Фернандеса в матче с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замену защитника санкт-петербургского клуба Марио Фернандеса товарищеского матча с «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва и был заменён спустя 32 минуты.

«Что касается Марио Фернандеса — пока непонятно, есть ли повреждение. Заменили, потому что от падения он перестал чувствовать определенные части тела. Мы подстраховались и заменили его. Пока не могу сказать по поводу травмы, есть или нет. У Клаудиньо небольшое повреждение, он остался в Санкт‑Петербурге и восстанавливается», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч проходил на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершился минимальной победой хозяев — 1:0.