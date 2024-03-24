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Игрок сборной Австрии Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории национальных команд

Игрок сборной Австрии Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории национальных команд
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Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер стал автором самого быстрого гола в истории национальных команд. Об этом сообщает beIN SPORTS в социальной сети Х (бывший Twitter).

Австриец поразил ворота сборной Словакии на шестой секунде товарищеского матча. Предыдущий рекорд принадлежал немецкому футболисту Лукашу Подольски, которому потребовалось семь секунд, чтобы отличиться во встрече с национальной командой Эквадора в 2013 году.

Вчера, 23 марта, сборная Австрии обыграла Словакию со счётом 2:0. Игра прошла в Братиславе (Словакия). Помимо Баумгартнера, на 82-й минуте нападающий Андреас Вайман также отправил мяч в ворота соперника. Свой следующий матч австрийцы проведут во вторник, 26 марта. К ним в гости в Вену приедет сборная Турции.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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