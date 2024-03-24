Футболисты «Спартака» встретились с 15-летним Исламом, который помог людям в «Крокусе»

Игроки футбольного клуба «Спартак» Москва провели встречу с 15-летним героем Исламом Халиловым, который помог спастись более чем сотне человек из подмосковного «Крокус Сити Холла».

«Вы уже знакомы с историей 15-летнего героя Ислама Халилова, который в день трагедии в «Крокус Сити Холле» помог десяткам людей эвакуироваться из здания. Парень болеет за «Спартак» и играет в футбол, с детства мечтал встретиться с игроками нашей команды.

Мы пригласили его на домашний стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм. Мы также вручили Исламу именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи «Спартака». Гордимся такими болельщиками!», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Спартака».

Фото: ФК «Спартак»

Фото: ФК «Спартак»