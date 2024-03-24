Лунёв вернётся в расположение «Карабаха» из сборной России 25 марта

Голкипер сборной России и азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв рассказал, что завтра, 25 марта, прибудет в расположение клуба.

«Сейчас еду в аэропорт. В расположение «Карабаха» прибуду завтра», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 23 марта, национальная команда завершила сбор в Новогорске. Футболисты и тренеры разъехались по домам. Ранее стало известно об отмене товарищеского матча сборной России с Парагваем. Встреча должна была состояться в понедельник, 25 марта, и начаться в 20:00 по московскому времени. Игра должна была пройти на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Ранее, 21 марта, на этом стадионе прошёл товарищеский матч между сборными России и Сербии (4:0).