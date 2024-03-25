Новичок «Сочи» Сааведра: при переходе знал, что делаю верный шаг, и семья поддержала

Новичок футбольного клуба «Сочи» чилийский полузащитник Игнасио Сааведра рассказал, как решился на переезд из Чили в Россию.

«Когда человек принимает решение переехать в другую страну с совершенно иной культурой, с другим языком, конечно, у него могут закрадываться сомнения. Человек выходит из зоны комфорта, это всегда пугает. Но я был к этому готов, знал, на что иду и что делаю правильный шаг в своей карьере. Не отговаривала ли семья? Нет, она меня полностью поддержала. Моё решение было полностью взвешенным. И они сразу сказали: «Ты принимаешь правильное решение», — приводит слова Сааведры издание «РБ Спорт».

Напомним, о переходе 25-летнего чилийца «Сочи» объявил в конце января. В чемпионате Чили 2023 года Игнасио Сааведра провёл 28 матчей за команду «Универсидад Католика». Результативными действиями футболист не отметился. Сааведра — воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда Роберто Морено набрала 13 очков за 20 матчей. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с ЦСКА на домашней арене. Встреча состоится 30 марта и начнётся в 16:30 мск.