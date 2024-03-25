Игнасио Сааведра: по стереотипам, в России холодно постоянно, но Сочи похож на юг Чили

Новичок футбольного клуба «Сочи» чилийский хавбек Игнасио Сааведра рассказал об отношении к российским морозам и стереотипам о России.

«Конечно, я слышал о морозах. Если говорить о стереотипах, то, по ним, в России круглый год холодно. Но я ехал в Сочи, здесь другой климат, который очень похож на юг Чили. Зимней ночью тут достаточно прохладно, но для меня это привычно. Знаю, что в другой части России гораздо холоднее, но меня это не пугает, я к этому готов», — приводит слова Сааведры издание «РБ Спорт».

Напомним, о переходе 25-летнего чилийца «Сочи» объявил в конце января. В чемпионате Чили 2023 года Игнасио Сааведра провёл 28 матчей за команду «Универсидад Католика». Результативными действиями футболист не отметился. Сааведра — воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за 20 матчей. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с ЦСКА на домашней арене. Встреча состоится 30 марта и начнётся в 16:30 мск.