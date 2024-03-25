Манфред Угальде: Абаскаль — наш тренер, он проделывает хорошую работу

Костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль — наш тренер. Он проделывает хорошую работу. Мы вместе славно поработали перед рестартом чемпионата. Я думаю, что мы в хорошем состоянии. В конце концов, разговоры бывают всегда, люди будут критиковать. Самое важное, что у нас сильная команда», — приводит слова Угальде Metaratings.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 31 очко за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Уралом» на домашней арене. Игра состоится 30 марта и начнётся в 19:00 мск. Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Ранее он работал в швейцарском «Базеле».