Экс-игрок «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул прокомментировал попадание в Зал славы АПЛ

Бывший футболист «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул прокомментировал своё попадание в Зал славы английской Премьер-лиги.

«Для меня большая честь стать членом Зала славы Премьер-лиги. Это смущает и очень приятно — быть вознаграждённым по окончании карьеры.

На протяжении всей карьеры я просто старался выкладываться по максимуму и быть достаточно хорошим. Вы берётесь за это день за днём и игру за игрой. В детстве ты даже не мечтаешь о таком, а просто делаешь это ради любви к футболу.

Я играл за несколько фантастических клубов с невероятными болельщиками. Выигрывал трофеи с клубом моего детства «Арсеналом» и с «Челси» — это потрясающие воспоминания, которые навсегда останутся со мной.

Это очень эмоционально, потому что было проделано много тяжёлой работы. Попасть в Зал славы вместе с Аланом Ширером, Тьерри Анри, Дидье Дрогба и Рио Фердинандом — большая честь для меня», — приводит слова Коула Sky Sports.