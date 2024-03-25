Новичок «Сочи» Сааведра: если бы не футбол, стал бы учителем истории

Чилийский полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, чем бы занимался, если бы не стал профессиональным футболистом.

«Наверное, стал бы учителем истории. Мне нравится эта профессия. Именно учителя оказали большое влияние на мою жизнь. Так что это очень хорошая профессия. Почему история? Мне всегда была она интересна: узнавать о Чили, о других странах, о древнем мире. Я даже немного знаю историю России: период царей, особенно период Николая II. После него в стране сменился режим, был образован Советский Союз. Эти исторические моменты у нас хорошо преподают», — приводит слова Сааведры издание «РБ Спорт».

Напомним, о переходе 25-летнего чилийца «Сочи» объявил в конце января. В чемпионате Чили 2023 года Игнасио Сааведра провёл 28 матчей за команду «Универсидад Католика». Результативными действиями футболист не отметился. Сааведра — воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда Роберто Морено набрала 13 очков за 20 матчей. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с ЦСКА на домашней арене. Встреча состоится 30 марта и начнётся в 16:30 мск.