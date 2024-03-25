Динияр Билялетдинов: у Абаскаля ещё есть время исправить ситуацию в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о возможной отставке наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Не удивлюсь, если Абаскаля уволят до конца сезона. У любой футбольной команды есть внутренняя кухня, на которой важен фактор терпения. Работа в клубе — это не только футбол. Может, сам Абаскаль уже потерял мотивацию. Не сказал бы, что команда сейчас выглядит как-то безнадёжно. У Абаскаля ещё есть время исправить ситуацию. Я за то, чтобы тренеры дорабатывали в клубах. Они всегда учатся каким-то новым вещам. Это нормально», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 31 очко за 20 матчей.