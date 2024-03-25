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Лофтус-Чик: итальянские тренеры никогда не рассматривают тебя как конечный продукт

Лофтус-Чик: итальянские тренеры никогда не рассматривают тебя как конечный продукт
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Английский полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик поделился воспоминаниями о совместной работе в лондонском «Челси» с Маурицио Сарри и Джанфранко Дзолой.

«Дзола был фантастическим игроком в штабе Сарри в Лондоне. Он был арбитром на тренировках и был очень плохим! Мы все смеялись над ним, всегда шли против него, он был забавным.

С Сарри я играл слева. Я заметил одну вещь об итальянских тренерах (Пиоли, Сарри и Конте): они никогда не рассматривают тебя как конечный продукт, они всегда хотят помочь тебе совершенствоваться, они работают над тобой.

Когда я пропустил финал Лиги Европы, это было обидно. Я порвал ахиллово сухожилие во время тура в США перед финалом и не мог в это поверить. Я очень хорошо ладил с Сарри», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

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