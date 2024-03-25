Игрок «Балтики» Аванесян впервые вызван в основную сборную Армении

21-летний опорный полузащитник калининградской «Балтики» Тигран Аванесян вызван в расположение национальной команды Армении, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Сообщается, что игрок присоединится к основной команде из молодёжной сборной. Это первый вызов полузащитника «Балтики» в национальную команду Армении.

В клубе поздравили полузащитника с этим событием.

«Наши поздравления! Желаем скорейшего дебюта!» — говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Завтра, 26 марта, Армения проведёт товарищеский матч со сборной Чехии в Праге. Ранее армяне уступили сборной Косова (0:1).

Отметим, с 2017 года Аванесян вызывался в юношеские сборные России. В 2019 году в составе сборной до 17 лет принимал участие в юношеском чемпионате Европы. Летом 2023 года футболист согласился выступать за молодёжную сборную Армении.