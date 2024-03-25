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Пиняев занял второе место в рейтинге лучших дриблёров мира до 20 лет по версии CFO

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев вошёл в топ-10 лучших дриблёров мира в возрасте до 20 лет по версии статистического портала CIES Football Observatory (CFO).

На основании результатов исследования 19-летний футболист делает до 62,1% удачных обводок за матч. Возглавил рейтинг нападающий шведского «Хаммарбю» Монтадер Маджед, на долю которого приходится 62,9% удачных обводок. На третьем месте расположился вингер мексиканского «Некакса» Эриберто Хурадо.

Фото: CIES football observatory

В нынешнем сезоне Сергей Пиняев принял участие в 32 двух матчах за «Локомотив» и сборную России. За клуб игрок забил два гола и отдал семь результативных передач.

«Локомотив» после 20 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.