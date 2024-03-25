«Фенербахче», давай в РПЛ! Здесь тебя никто не обидит

Так выглядит шантаж по-турецки. Ужасная драка после матча «Трабзонспор» – «Фенербахче» просто не могла завершиться без последствий. Это стало понятно уже по ходу второго тайма, когда в сторону игроков гостей полетели пиротехнические изделия, монеты и всё подручное. Вратаря Доминика Ливаковича обстреляли настолько, что парень натурально оказался в крови. А самый трэш – после матча. «Фенер» выиграл, решил отпраздновать, но увидел толпу агрессивных фанов рядом. Хорошо, что для игроков обошлось без серьёзных последствий для здоровья. Но в целом картина не ободряющая.

Через несколько дней после случившегося боссы клуба собрались в узком кругу. Уже до этого ходили разговоры, что «Фенер» готовит что-то громкое. Али Коч в своей речи говорил, что не собирается мириться с происходящим. И по итогам заседания совета директоров выпустили заявление. Краткая суть – 2 апреля на расширенном совете клуб оценит действия федерации по инциденту в Трабзоне и в случае отсутствия реакции рассмотрит вопрос о выходе из турецкой Суперлиги.

The Athletic добавил подробностей: якобы в «Фенербахче» в бешенстве из-за действий футбольных и государственных властей в их отношении. Речь не только о последнем инциденте, но и о происходивших в последние 20 лет. Вспоминают 2006 год, когда стамбульцы проиграли чемпионство в последнем туре, скатав ничью с «Денизлиспором». Тогда на матче тоже были беспорядки, на которые никто не обратил внимания. Помимо этого – обстрел автобуса, обвинения в договорняках, которые были сняты через несколько лет, и, конечно, судейство. Куда без него – это спекулятивная тема любого гранда при любых обстоятельствах.

Драка после матча «Трабзонспор» — «Фенербахче» Фото: dia images via Getty Images

Инсайдеры уже рассуждают, что будет, если «Фенер» выйдет из Суперлиги. Естественно, это сразу выключит клуб из любых еврокубков. И в следующем сезоне (если вдруг передумают) клуб уже не сможет заявиться в Суперлигу. По информации журналиста Экрема Шенера, рассматриваются варианты запросить место в чемпионате Испании, Франции, Бельгии, Нидерландов или Италии. Странно, что в списке нет Греции, Сербии или Болгарии – эти страны хотя бы поближе.

Но выглядит вся эта история, конечно, абсурдно. Очевидно, что ни одна из этих европейских лиг «Фенербахче» к себе не примет. Просто чтобы не создавать прецедент. А то завтра условная «Барселона» (тоже есть причины для недовольства) сообщит, что уходит в чемпионат Франции. Или «ПСЖ» – в АПЛ ради увеличения конкуренции. Этого в Европе не допустят. Целостность соревнований превыше всего. Это мы увидели на примере истории с Суперлигой.

Но есть один чемпионат, где «Фенербахче» наверняка будут рады и даже дадут уайлд-кард. Удивлён, что этот сценарий местные инсайдеры не рассмотрели. РПЛ сейчас – идеальное место для тех, кто ищет что-то новое. Дополнительные санкции со стороны УЕФА вряд ли возможны. Для «Фенера» – 3,5 часа до Москвы на самолёте, статус гранда и полная защита. В РПЛ к клубу наверняка будут относиться справедливее, чем в Турции. По регламенту, кстати, никаких противоречий – стать частью профессионального футбола в России, судя по всему, можно, даже если базируешься в другой стране.

Мы получим ещё одного суперконкурента «Зениту». А может, и возвращение в Европу станет реалистичнее.