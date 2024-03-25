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Кипр — Сербия, 25 марта: результат товарищеского матча

Сборная Сербии с минимальным перевесом обыграла Кипр в товарищеском матче
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Сегодня, 25 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Кипра и Сербии. Игра проходила в Ларнаке (Кипр) и завершилась победой сербской команды со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Кипр
Окончен
0 : 1
Сербия
0:1 Милинкович-Савич – 7'    

Единственный гол в матче на седьмой минуте забил полузащитник саудовского «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич. Его одноклубник Александр Митрович на 11-й минуте не реализовал 11-метровый. Сборная Кипра превзошла сербов по количеству ударов по воротам — 13:10 (в створ ворот — 1:4).

Напомним, в четверг, 22 марта, сербы потерпели разгромное поражение в матче со сборной России — 0:4. В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету Константина Тюкавина. У сербов на 21-й минуте при счёте 0:0 был удалён защитник Милан Гаич.

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