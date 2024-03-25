Газизов: матч сборной России с Сербией — доказательство того, что бан — это неправильно

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0).

«С Сербией была хорошая игра. Наша команда показывает, что хочет играть. Матч с Сербией — доказательство того, что бан — это неправильно. Что касается самой игры, то мы все получили удовольствие, а это самое главное. Любая сборная должна приносить радость своим болельщикам», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч между национальными командами России и Сербии состоялся в четверг, 21 марта. В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету нападающего Константина Тюкавина.