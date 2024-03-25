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Газизов: матч сборной России с Сербией — доказательство того, что бан — это неправильно

Газизов: матч сборной России с Сербией — доказательство того, что бан — это неправильно
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0).

«С Сербией была хорошая игра. Наша команда показывает, что хочет играть. Матч с Сербией — доказательство того, что бан — это неправильно. Что касается самой игры, то мы все получили удовольствие, а это самое главное. Любая сборная должна приносить радость своим болельщикам», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч между национальными командами России и Сербии состоялся в четверг, 21 марта. В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету нападающего Константина Тюкавина.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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