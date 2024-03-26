Стало известно, какой футболист внес залог за Дани Алвеса

Нидерландский форвард «Атлетико» Мемфис Депай помог бразильскому футболисту, бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу выйти из тюрьмы под залог в размере € 1 млн. Об этом сообщает Dailysports.

По информации источника, сам Дани Алвес такой суммой не располагал из-за долгов и заморозки банковских счетов. Мемфис Депай сдружился с бразильским футболистом во время совместных выступлений за «Барселону» в сезоне-2021/2022.

В январе прошлого года 40-летнему Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. При этом прокуратура Испании планировала подать апелляцию на решение суда, считая, что Алвес должен находиться в заключении большее количество времени.