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Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в € 1 млн

Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в € 1 млн
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Бывший защитник «Севильи» и «Барселоны», бразильский футболист Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в размере € 1 млн.

Напомним, ранее появилась информация, что семья Алвеса рассчитывает взять в кредит € 1 млн, необходимый для внесения залога в суд.

В январе прошлого года 40-летнему Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. При этом прокуратура Испании планировала подать апелляцию на решение суда, считая, что Алвес должен находиться в заключении большее количество времени.

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